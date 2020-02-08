Водій маршрутки у Дніпрі обурився через посвідчення ветерана АТО, що втратив ногу: відео

Водій маршрутки у Дніпрі вранці 8 лютого різко відреагував на посвідчення учасника бойових дій, яке надав один з пасажирів. При цьому ветеран війни на Донбасі має інвалідність – він втратив ногу.

"Ранок у 136 маршруті. Ситуація практично дійшла до бійки. Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД. Як з'ясувалося, він має інвалідність, у нього немає однієї ноги", – повідомили у фейсбук-спільноті "Реальний Лівобережний" і додали відповідне відео з маршрутки.

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За ветерана АТО заступилася дівчина, і в маршрутці спалахнула словесна перепалка між водієм та пасажирами. Дівчина почала сваритися з водієм, пасажири намагалися їх заспокоїти, але не виходило.

"Я за АТОшника тобі рот до вух розірву. У мене батько там своє життя залишив. Ти знаєш, скільки у мене там друзів загинуло?" – вигукує на відео хтось із пасажирів.

Дивіться відео 18+ з маршрутки, де спалахнула суперечка через ветерана АТО: