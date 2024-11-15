У ЗМІ писали, що у водіїв забиратимуть права за неявку до ТЦК: у Міноборони відреагували

У мережі поширили інформацію, що водіїв автоматично позбавлятимуть водійських прав за неявку за повісткою. У Міноборони ці повідомлення спростовують.

На практиці позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Відібрати права може лише суд

Водночас у відомстві пояснили, що тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Задля цього ТЦК має звернутися до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку.



Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином.



Після розгляду позовної заяви суд має ухвалити рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом.

До слова, з травня 2024 року в Україні діють штрафи за порушення військового обліку у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Інформацію про штрафи та провадження можна отримати через особистий візит до ТЦК, додаток "Дія" або поштове повідомлення, а також через державну виконавчу службу, або АСВП.