Потрібно, щоб слідство минуло в максимально короткі терміни та максимально якісно. Про це в ефірі 24 каналу заявив заступник начальника ГУНП в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Чиж.

Варто прочитати "Золота молодь": що відомо про неповнолітнього мажора, який спричинив ДТП у Харкові

За його словами, кримінальні провадження повинні направити до суду з обвинувальним актом.

"Слідство і прокуратура запланували обрати запобіжний захід вже завтра (28 жовтня – 24 канал). Сьогодні плануємо вручити підозру, звернутися до суду із клопотанням і завтра розглянути його в судовому засіданні", – наголосив Чиж.

Водію Infiniti оберуть запобіжний захід: дивіться відео

Хлопець перебуває під умовним терміном

У ЗМІ з'явилась інформація, що цей самий хлопець 2 роки тому стріляв в матір своїй подруги. Чиж підтвердив, що 2 роки тому поліція розслідувала кримінальне провадження, передбачене 122-ю та 125-ю статтями кримінального кодексу Україну.

"Відповідне кримінальне провадження направили до суду з обвинувальним актом. Суд виніс рішення – наразі підозрювана особа в ДТП перебуває під умовним терміном", – зауважив начальник слідчого управління.

Тобто хлопець, перебувавши під іспитовим строком, вчинив злочин, щодо якого є рішення суду.

Слідчі на розгляд до суду нададуть відповідні документи і клопотатимемо перед судом, зважаючи на те, що він (хлопець – 24 канал) був під іспитовим строком, продовжував свою злочинну діяльність і вчинив ДТП,

– наголосив Чиж.

Головне про ДТП в Харкові