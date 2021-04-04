В обхід міжнародних санкцій: на водогоні окупантів у Криму помітили обладнання Siemens

Окупаційна влада похвалилася успішним запуском Бештерек – Зуйського водогону, засвітивши у мережі фото з насосами марки Siemens. Однак, згідно з санкціями ЄС, так звана влада окупованого Росією Криму не можу використовувати обладнання європейських компаній.

На сполох забили в Асоціації реінтеграції Криму. Там наголосили, що у такий спосіб окупанти не лише грубо порушують санкції ЄС, але й використовують водогін як "знаряддя екоциду та вчинення воєнних злочинів" на півострові.

Важливо Найгірший сценарій для кримчан: на півострові економлять воду для туристів

Що відомо про водогін окупантів

Насосні станції Бештерек – Зуйського водогону в основному складаються з насосів Siemens. Водогін має давати Сімферополю щоденно 20 тисяч кубометрів артезіанської води. Однак ця вода не піде на потреби населення.

Головною метою Бештерек – Зуйського водогону є забезпечення військових баз Росії у Криму як знаряддя її подальшої агресії та водночас сприяння злочинному переселенню у Сімферополь російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови,

– сказали правозахисники.

Асоціація реінтеграції Криму вже звернулася з офіційним листом до головної штаб-квартири Siemens в Мюнхені, до австрійської компанії Siemens, до її дочірнього підприємства в Києві та філії Siemens у Москві.

У листі вказано на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого та обслуговуваного європейськими структурами обладнання Siemens порушує санкцій ЄС.

Проблеми з водою у Криму: головне

До окупації Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи , стверджують кримські вчені.

, стверджують кримські вчені. Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупацію Криму.

Згідно з міжнародним правом, Росія, як країна-окупант, несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.