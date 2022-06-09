Водолази підняли з Київського водосховища російський гелікоптер з екіпажем окупантів

Водолази Нацгвардії підняли з Київського водосховища російський гелікоптер з екіпажем окупантів.

Водолази з дна водойми підняли ворожий вертоліт

Про це розповів начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий, повідомляє 24 канал.

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Зазначають, що військові регулярно обстежують річку Дніпро на предмет вибухонебезпечних предметів та російської техніки, що затонула.

Під час одного з таких досліджень водолази підняли з дна водоймища російський вертоліт.

Разом з технікою затонув і екіпаж

Водолази підняли з дна Київського водосховища російський гелікоптер Мі-35М збройних сил Росії. У кабіні знаходилися тіла членів екіпажу та озброєння. Боєкомплект вертольота не був використаний,

– повідомив Надточий.

Правоохоронець додав, що піднятий гелікоптер стане черговим доказом військових злочинів Росії проти України.

Російські літаки бояться залітати в Україну

Російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення масово використовують свою авіацію. Однак тепер літаки Росії бояться залітати на територію нашої держави.

Щодня Україна збивала приблизно по 3 – 5 російських літаків. Наразі менше, причина – окупанти все менше літають на нашу територію. Банально – бояться та не хочуть вмирати.

Окупанти недооцінили наші Сили протиповітряної оборони, але тепер вони "закошмарені" нашою ППО.

Український офіцер Юрій Кочевенко зауважив, що тепер літаки противника "падають, як дохлі мухи".

У четвер, 2 червня, два ворожі гелікоптери намагалися зайти в Україну. Однак наші захисники не дозволили їм просунутися углиб держави.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що українська авіація досі є загрозою для окупантів. Адже ми дуже сильно підсилили нашу систему ППО.

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