Вогняні псевдовибори: окупантам у Бердянську епічно підірвали дільницю
Росія влаштувала псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, цей фарс не має нічого спільного зі справжніми виборами. Однак "бавовна" дбає, аби окупантам було гаряче.
Зокрема, було "гаряче" у Бердянську. За даними джерел 24 Каналу у СБУ, там пролунали вибухи на так званій "виборчій дільниці". Її окупанти облаштували у муніципальному ліцеї.
Зверніть увагу Детонувало декілька годин: Федоров розповів про "бавовну" поблизу Полог
Окупантська "дільниця" мала запрацювати вже 8 вересня. Однак не так сталося, як окупантам гадалося. Горе-дільниця так і не запрацювала. Усе через вибухи, які пролунали там у ніч на 8 вересня. Повідомляють, що жару окупантам насипала СБУ.
Росіяни – в істериці. Вони ниють через підрив невстановленого предмета й думають-гадають, як врятуватися від нових візитів "бавовни". Зокрема, керівництво інспектує "підлеглих". Так звані "дільниці" наказують оточити й усе перевіряти.
Водночас окупанти марно стараються. У них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України. Від "бавовни" ніхто не сховається.
В Олешках підірвали ФСБ-шників
Тривожно для окупантів було й в Олешках на Херсонщині. Там 7 вересня підірвали авто з ФСБ-шниками. Один з них відразу вирушив на концерт до Кобзона. Інший був у дуже важкому стані (сподіваємося, найближчим часом він долучиться до колеги). Окрім того, поранення отримали російські військові, які супроводжували ФСБ-шників.