На фото та відео звідти помітно, що струмінь вогню заввишки приблизно 1,5 метра. Про це повідомили приблизно о 14 годині.

Ця подія На Харківщині стався масштабний вибух на АЗС: іноземець завалив колонку

Рятувальники залишилися стежити

Слід зазначити, що пожежники з цього місця не поїхали. Вони зазначили, що палають залишки газу, який був у підземній місткості.

Наслідки вибуху АЗС на Харківщині / Фото Суспільного

За словами пожежників, загрози поширення не було. Тому співробітники рятувальної служби лише спостерігали й стояли неподалік. До закінчення газу в місткості, там чергують кілька підрозділів ДСНС.

На місці інциденту помітно 2 вантажівки, які згоріли дотла. Одна з них була порожня в момент інциденту, а водій іншої встиг вчасно вистрибнути.

Пожежники на місці вибуху АЗС: дивіться відео Суспільного

Коротко про цей вибух