Вогонь не полишає Туреччину у спокої: пожежа спалахнула на острові біля Стамбула

На одному з островів поблизу Стамбула спалахнула масштабна пожежа. Саме тут полюбляють відпочивати жителі міста. На гасіння кинули авіацію.

Полум'я зайнялось у лісовій зоні в районі Ескі Дегірмен'єрі. Одразу на місце пожежі прибули рятувальники, також на боротьбу з вогнем направили кілька пожежних гелікоптерів.

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На гасіння пожежі направили літак

Також до гасіння залучили 1 літак, 12 пожежних машин та 30 машин для розбрискування води. Небайдужими залишились і місцеві жителі: вони заходились гасити вогонь.

Губернатор Стамбула повідомив, що з пожежею впорались за трохи менше, аніж 2 години.

За попередньою інформацією, жертв під час пожежі немає. Відпочивальників з острова евакуювали на катерах берегової охорони. Постраждали два пожежники, їх госпіталізували

На острові зазвичай відпочивають багато людей / Фото DHA

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