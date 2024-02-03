БпЛА атакував нафтопереробний завод у Волгограді: момент удару потрапив на відео
У ніч проти 3 лютого в російському Волгограді пролунали вибухи. Як стало відомо згодом, дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Після вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів, передає 24 Канал.
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Кадри удару безпілотників по НПЗ
Хоча окупанти досить довго не публікували будь-які кадри наслідків нічної атаки, однак на ранок режим тиші все ж порушили. Зокрема, у російських телеграм-каналах почали з'являтися світлини з рятувальниками, які намагаються приборкати вогонь на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Також росЗМІ опублікували кадри, на яких зафіксовано момент удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів. На опублікованих кадрах чутно сильний вибух, а також видно яскравий спалах. Після цього в небо здійнявся стовп густого чорного диму.
Удар по заводу "Лукойл": дивіться відео
Зазначимо, що ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії, потужність заводу становить 14,8 мільйона тонн. Із 1993 року підприємство – 100% дочірня організація ПАТ "ЛУКОЙЛ". Окрім того, річний дохід нафтопереробного заводу сягав кілька сотень мільйонів рублів.
Що відомо про атаку
- У ніч проти 3 лютого окупанти бідкалися на дрони у Волгоградській, Бєлгородській, Ростовській та Воронезькій областях. Традиційно російські пропагандисти почали заявляти: мовляв, усі дрони було збито, наслідків немає, але НПЗ "Лукойл" у Волгограді чомусь згорів.
- Після удару БпЛА спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив понад 300 квадратних метрів території заводу. Додамо, що завод розташований за понад 300 кілометрів від кордону з Україною в Луганській області, території якої окуповані ворогом, та щонайменше за 600 кілометрів від неокупованих територій.
- До слова, нещодавно дрони також атакували нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Унаслідок вибуху на заводі "Невський мазут" виникла масштабна пожежа.