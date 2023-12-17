Майже за 500 кілометрів від України: де розташована Волгоградська область, яку атакували дрони

Російські загарбники вночі 17 грудня бідкалися про атаку Волгоградської області "невідомими безпілотниками". Їх буцімто збила сумнозвісна російська протиповітряна оборона.

У цій атаці російські пропагандисти вже встигли "звинуватити київський режим", хоча сам регіон пролягає за майже 600 кілометрів від кордону нашої держави. Де саме розташована Волгоградська область Росії – читайте у матеріалі.

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Де пролягає Волгоградська область, яку обстріляли дронами

Російське міноборони вже вранці 17 грудня повідомило, що над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями впродовж ночі збивали безпілотники. У міністерстві країни-агресорки зауважили, що буцімто кілька областей атакували "33 ударних дрони літакового типу", які російська армія "успішно перехопила".

Про успішну роботу ППО заявляли також і губернатори Ростова та Волгограда. Зокрема, росіяни казали, що над Волгоградською областю начебто збили аж 2 БпЛА.

Варто зазначити, що сам регіон розташований у понад 500 кілометрах від крайньої східної точки нашої держави, села Рання Зоря у Луганській області, яка наразі перебуває під тимчасовою окупацією.

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Тому той факт, що безпілотні літальні апарати долітають в глибокий тил країни-агресорки, говорить багато про ситуацію у російської армії із засобами ППО.

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