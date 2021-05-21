Рятувальники оперативно приїхали місце аварії та загасили полум’я. В ДТП постраждали обидва водії.
До теми В Одесі зіткнулися два електросамокати: один з водіїв отримав перелом черепа
Що відомо про ДТП на Харківщині
- Аварія сталася біля села Лісне о 07:42.
- Два легковики зіштовхнулись лоб в лоб.
Постраждале авто під Харковом / Фото ДСНС
- Від удару "Волгу" розірвало на дві частини.
- Моторний відсік загорівся по середині дороги, а корпус авто відлетів на узбіччя.
Згоріла передня частина "Волги" /Фото ДСНС
Яких травм зазнали водії
Водіїв медики госпіталізували.
Медики на місці ДТП / Фото ДСНС
За інформацією видання Newsroom у водія "Волги" медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс. Чоловіка відправили на рентген, оскільки підозрюють перелом ключиці. Керманич Subaru постраждав менше – у нього перелом гомілки.
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