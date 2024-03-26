Інцидент на Волині: чоловік напав на співробітників ТЦК з ножем

На Волині військовозобов'язаний чоловік напав на співробітників ТЦК. Один із військовослужбовців отримав поранення.

Одразу після того, як двері відчинилися, чоловік завдав ударів. Про це розповіла пресофіцер Волинського обласного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляна Кравчук.

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Деталі нападу

Кравчук розповіла, що група оповіщення другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у місті Нововолинськ завітала до військовозобов'язаного через неявку до військкомату, адже до цього йому вручали бойову повістку.

Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини,

– зазначила пресофіцер.

Вона також додала, що жодних конфліктів, які могли б передувати нападу, не було. Чоловік завдав два удари, як тільки відчинилися двері. Один з ударів військовослужбовцю вдалося заблокувати.

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