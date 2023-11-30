На Волині через негоду на дорозі застряв пасажирський автобус: там перебували 13 пасажирів

На Волині вночі 30 листопада на дорозі застряг пасажирський рейсовий автобус. Це сталося через погіршення погодних умов в області й сильного снігопаду.

На момент інциденту в пасажирському автобусі перебували водій і 13 пасажирів. Усіх їх врятували працівники ДСНС.

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На Волині автобус застряг у снігу

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що 30 листопада близько 00:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що через негоду на узбіччі дороги Устилуг – Луцьк застряг пасажирський автобус. Він рухався за рейсовим маршрутом Київ – Щецин.



На Волині пасажирський автобус застряг у снігу / Фото ДСНС

На місце події одразу виїхали рятувальники з міста Володимир. Зрештою за допомогою тросу, спільно з маніпулятором автодору автобус відбуксировано зі снігового замету.

Наостанок у ДСНС наголосили, що пасажирів зі снігового замету забрав інший автобус. Потерпілих унаслідок інциденту – немає.

Раніше через негоду автобуси застрягали в Одеській області