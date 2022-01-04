На Волині тіло зниклого 17-річного юнака дістали з-під криги
Джерело:Суспільне
На Волині поблизу села Тур водолази дістали з водойми тіло 17-річного юнака. Хлопець 3 січня пішов на водойму рибалити й провалився під кригу.
Тіло юнака водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20. Цю інформацію підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
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Шукати хлопця почали зранку 4 січня. Як розповіли рятувальники, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби.
За словами Нестерова, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів. Пошуки були дуже складними.
Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене,
– розповів речник управління ДСНС області.
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