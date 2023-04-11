На Волині заборонили діяльність УПЦ МП

На Волині вирішили заборонити діяльність УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради.

Рішення про заборону УПЦ МП на Волині ухвалили сьогодні, 11 квітня. "За" проголосували 54 депутати.

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Ще одне історичне рішення

У громаді розглянули проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області.

За словами депутата Юрія Поліщука, ченці УПЦ МП співпрацюють з російським ворогом, а більшість з них мають російські паспорти.

Лише торік Служба безпеки України відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників Української православної церкви. Жодна держава не може допустити існування агентурної мережі ворога під час війни,

– зазначив депутат.

Інші подібні рішення з УПЦ МП

Напередодні Рівненська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП в області. Окрім цього, депутати проголосували за скасування рішення депутатів 1991 та 1992 років щодо діяльності релігійних організацій московського патріархату.

А у Хмельницькому всім релігійним організаціям від УПЦ московського патріархату припинили право на користування земельними ділянками. Таке рішення також ухвалили у Кам'янці-Подільському.

До речі, у Рівному також припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Мер Олександр Третяк заявив, що неприпустимо, щоб під час війни в Україні функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців.

Зауважимо, що в ISW кажуть, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. До того ж УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.

15 вересня 2022 року Волинська обласна рада підтримала звернення до ВРУ, Кабміну та РНБО про заборону УПЦ МП на території України. "За" проголосували 52 депутати.