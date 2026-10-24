Воювала за Росію, а потім повернулася по український паспорт: на Волині затримали жінку

На Волині затримали жінку, яка понад два роки служила в російській армії та брала участь у бойових діях проти України. Після звільнення зі служби вона вирішила скористатися українськими документами, щоб облаштувати життя за кордоном.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як жінка опинилася в російській армії?

50-річна уродженки Донецька до повномасштабного вторгнення підозрювана працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічній психіатричній лікарні.

Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу Росії.

Під час служби жінка отримала звання сержанта та, за даними правоохоронців, брала участь у бойових діях на Херсонщині й Донеччині. У складі російських військ вона перебувала до серпня 2024 року.

Після звільнення зі служби жінка вирішила залишити тимчасово окуповану територію Донеччини та переїхати до Європи. Для цього їй знадобилося поновити український закордонний паспорт.

Як підозрювану затримали на Волині?

За інформацією СБУ, жінка в'їхала до України з Білорусі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Доманове". Правоохоронці задокументували перетин кордону, а в жовтні 2026 року затримали її в одному з готелів Ковеля.

Під час обшуку вилучили російські паспорти та військові документи, військовий квиток так званої ДНР, посвідчення учасника бойових дій, банківську картку російського банку, а також російську й білоруську валюту.



Вилучені в агентки докази / Фото Офісу генерального прокурора

Жінці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваній загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Спецслужби продовжують системно викривати ворожих поплічників у різних регіонах України. Зокрема, на Дніпропетровщині правоохоронці затримали агентку Росії, яка наводила повітряні удари на оборонні об'єкти. Також у Краматорську викрили таксиста, який передавав ворогу координати українських захисників та критичної інфраструктури.