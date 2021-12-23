У волинському селі з'явилась вулиця на честь Коко Шанель

23 грудня 2021 , 22:30
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Волинь

У селі Струмівка на Волині одна з вулиць офіційно отримала назву на честь французької модельєрки Коко Шанель. Місцеві депутати на засіданні 23 грудня проголосували за таку ініціативу.

Насправді ж назвали так вулицю в Струмівці ще навесні, а тепер лише закріпили рішення голосами. Про це заявив голова Підгайцівської громади, до якої належить село, Юрій Семенюк.

До теми З днем народження, Коко Шанель: важливі секрети краси легендарної кутюр'є

Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною,
– розповів Юрій Семенюк.

Також забудовник має встановити відповідні таблички із назвою вулиці. 

Цікаво! Коко Шанель була важливою постаттю в історії моди XX сторіччя. Вона дотримувалась дорогої простоти у одязі, який створювала. Модельєрка принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню.

Перейменування населених пунктів в Україні

Вас може зацікавити неймовірна історія Коко Шанель: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик