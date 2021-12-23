У волинському селі з'явилась вулиця на честь Коко Шанель

У селі Струмівка на Волині одна з вулиць офіційно отримала назву на честь французької модельєрки Коко Шанель. Місцеві депутати на засіданні 23 грудня проголосували за таку ініціативу.

Насправді ж назвали так вулицю в Струмівці ще навесні, а тепер лише закріпили рішення голосами. Про це заявив голова Підгайцівської громади, до якої належить село, Юрій Семенюк.

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Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною,

– розповів Юрій Семенюк.

Також забудовник має встановити відповідні таблички із назвою вулиці.

Перейменування населених пунктів в Україні

Парламентарі 6 жовтня підтримали постанову про перейменування двох населених пунктів України у Львівській та Запорізькій областях. Відтепер Мармузовичі матимуть назву Андріївка як до декомунізації. Натомість СМТ Більмак змінили на СМТ Кам'янка.

Також депутати перейменовували низку українських сіл на одному із засідань. Мовиться про 1 населений пункт на Полтавщині, а також 2 села в Івано-Франківській області.

Ще Верховна Рада ухвалювала 2 постанови, що передбачають перейменування населених пунктів на Запоріжжі та Волині. Так, нові назви отримали села Болгарка та Старий Чорторийськ.

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Коко Шанель була важливою постаттю в історії моди XX сторіччя. Вона дотримувалась дорогої простоти у одязі, який створювала. Модельєрка принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню.