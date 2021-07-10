Це хороший приклад Британії, – Волкер про прохід судна Defender біля окупованого Криму
Джерело:"Новое время"
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з України Курт Волкер прокоментував ситуацію щодо проходу есмінця Defender поруч з окупованим Кримом. Він схвально оцінив позицію Великої Британії.
Дипломат розповів, що уважно стежить за тим, що відбувається в Чорному морі. За словами Волкера, європейські країни повинні більш активно реагувати "на нерозсудливість Росії".
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"Британське судно, що пройшло в законних територіальних водах неподалік від Криму, вчинило цілком правильно", – сказав Курт Волкер.
Російська сторона запевнила, що відкрила попереджувальний вогонь у його бік, а британці стверджують, що ніякого попередження не було, зазначив дипломат.
У будь-якому випадку це хороший приклад, коли Велика Британія наголошує, що поважає і визнає територіальні води України і не визнає анексію Криму,
– заявив Волкер
Інцидент з есмінцем Defender: головне
- 23 червня військові Росії заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender – неподалік окупованого Криму зокрема.
- Проте в Міноборони Великої Британії спростували заяву росіян і додали, що пострілів у бік Defender не було.
- У Москві наголосили, що здійснили постріли по курсу есмінця, мовляв, той "зайшов у територіальні води Росії".
- Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що порушень не було, адже Лондон не визнає анексію Криму Росією, тож королівські ВМС діяли згідно з міжнародним правом.