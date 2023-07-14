Кулеба назвав заяву Воллеса про недостатню вдячність українців "прикрим непорозумінням"

Дмитро Кулеба заявив, що ні в кого немає підстав звинувачувати українців у невдячності. Він нагадав, що зараз триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса спростував британський прем'єр Ріші Сунак. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказав Кулеба про Воллеса

Очільник української дипломатії вважає, що слова британського міністра оборони про недостатню вдячність були "прикрим непорозумінням". За його словами, українці та британці сиділи поруч на саміті НАТО у Вільнюсі. А міністр оборони України Олексій Резніков домовився зі своїм колегою з Великої Британії про "військове рішення щодо зброї, і Воллес погодився".

Міністр запевнив, що все нормально. Він наголосив, що усі рішення продовжують ухвалювати так, як треба.

А те, що там хтось не вважає себе Amazon… Хай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному: країні, яка дала один снаряд, країні, яка дала сто тисяч снарядів,

– додав він.

Чи достатньо в України зброї

Кулеба також висловився щодо західної військової допомоги.

Коли мене часто запитують колеги, міністри, журналісти іноземні: чи достатньо вам передали зброї? Кажу, що зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги,

– зазначив міністр.

Очільник МЗС вважає, що говорити про те, що зброї було достатньо, можна тільки після перемоги України у війні з Росією.

Як відреагували на слова Воллеса інші високопосадовці