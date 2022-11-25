Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
Джерело:The Daily Beast
Українській армії варто зберегти динаміку наступу у зимовий період та використати свою перевагу над ворогом.
Так вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується "майже щотижня".
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Враховуючи перевагу, яку українці мають у підготовці, техніці та якості особового складу над деморалізованими, погано навченими, погано оснащеними росіянами, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими,
– зазначив Воллес.
Українські військові готові до зими
Він також зазначив, що ЗСУ отримали від міжнародної спільноти 300 тисяч комплектів зимового одягу, які є важливою необхідністю для зимового наступу.
Натомість відзначив погане забезпечення російської армії.
Російський підрозділ нещодавно був розгорнутий без їжі, без шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофічно для людини, яка йде в поле. У росіян є масштаби, але вони не дуже хороші,
– сказав британський міністр оборони.
Міністр також наголосив, що світ "шокували" мужність і вміння українських захисників і захисниць, а також величезні недоліки російських збройних сил.
Як зима вплине на хід війни
- У Пентагоні порівняли рівень підготовки України та Росії до бойових дій взимку. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники".
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що і українці, і росіяни візьмуть оперативну паузу. Все тому, що погодні умови знизять бойову активність та ускладнять логістику.
- Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес припустив, що ЗСУ продовжать контрнаступ, але темп сповільниться. Українські військові точно будуть мати успіх зимою.
- У розвідці Великої Британії переконані, що з настанням зими та похолоданням російській армії буде дуже непросто вести бойові дії на території нашої держави. Найбільше на боєздатність ворожих військових вплине зміна світлового дня, низька температура та погода.