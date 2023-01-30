"Знав, вони брешуть": що Воллесу казали у Москві незадовго до вторгнення в Україну

Незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України до Москви навідався міністр оборони Великої Британії. Бен Воллес зустрівся з Шойгу. У державі-агресорці запевняли, що вторгатися в Україну не будуть.

Однак, міністр оборони Великої Британії вже знав, що в Москві брешуть. Про це Бен Воллес розповів у документальному фільмі "Путін проти Заходу".

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Що саме сказали Воллесу в Росії

Воллес розповів, що відвідав Москву 11 лютого 2022-го, аби зустрітися з Шойгу. Міністр оборони Великої Британії зазначив, що поїхав до Лондона з запевненнями, нібито Росія не збирається вторгатися в Україну. Втім, Воллес знав, що Москва бреше.

Він описав зустріч як "демонстрацію залякування чи сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехатиму тобі".

"Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: "Я сильний", – додав британський міністр. Також він зазначив, що така "досить страшна, але пряма брехня" підтвердила його побоювання про вторгнення Росії в Україну.

До речі, начальник Генштабу російської армії, а тепер і командувач окупантами Валерій Герасимов сказав Воллесу, що Росія "більше ніколи не буде приниженою".

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Путін погрожував Джонсону

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів про телефонну розмову з Владіміром Путіним напередодні вторгнення Росії в Україну.

Джонсон попередив, що війна стане "повною катастрофою". На це бункерний диктатор погрожував ракетним ударом. Путін заявив, що це займе "всього хвилину".