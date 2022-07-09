Воллес, якого називали претендентом на крісло прем'єра Британії, відмовився висувати кандидатуру

Бен Воллес, якого називали головним претендентом на крісло прем'єра Великої Британії, відмовився висувати свою кандидатуру. Відповідну заяву він зробив 9 липня.

Він заявив, що детально обговорив ситуацію зі своїми колегами та рідними. Бен Воллес додав, що вдячний усім, хто обіцяв його підтримати.

Зауважте Історія Черчилля підштовхуватиме, – політолог припустив, чи залишиться Джонсон у політиці

Зробити вибір було нелегко, але я зосереджений на своїй поточній роботі та забезпеченні безпеки цієї чудової країни. Бажаю успіху всім кандидатам,

– заявив Воллес.

Воллес був головним фаворитом на посаду

Бен Воллес – чинний міністр оборони Великої Британії.

Саме він був головним претендентом на крісло прем'єра Великої Британії. В опитуванні YouGov серед консерваторів він обійшов усіх інших претендентів.

Воллес повністю підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Ба більше, він наголошував, що росія є загрозою ще до початку повномасштабного вторгнення.

Головне про відставку Джонсона

Борис Джонсон заявив про свою відставку 7 липня. У своєму зверненні він подякував британцям та звернувся до українців. Джонсон наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно.

Після заяви про відставку Джонсон поговорив з Володимиром Зеленським. Український лідер подякував британському політику за рішучу та безкомпромісну підтримку України. Її Джонсон надавав з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Зеленський наголосив: він впевнений, що Велика Британія та Україна залишаться міцними союзниками та друзями. Водночас особисте лідерство й харизма Джонсона робили цю підтримку особливою.

"Друже Борисе, усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує", – заявив Зеленський.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що хто б не був прем'єром Великої Британії, політика підтримки України не зміниться.

Кулеба додав, що Джонсон проявив себе як людина смілива, яка не боїться брати на себе ризики.

Відставка Джонсона дуже засмутила українців. У мережі люди дякували політику за підтримку.

Зауважте – Джонсон розповів про розмову із Зеленським: дивіться відео