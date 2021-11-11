"Володь, вируби його": одного з нападників на "Схеми" в "Укрексімбанку" таки звільнили

Одного з нападників на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" таки звільнили. Посаду втратив Володимир Пікалов.

Пікалов фактично був керівником пресслужби "Укрексімбанку". Про його звільнення повідомили на сайті банку.

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Одного з нападників на журналістів "Схем" таки звільнили з банку

Володимир Пікалов був звільнений з посади директора Департаменту інформаційної політики,

– мовиться у повідомленні.

Він був одним з тих працівників, які фігурували на відновленому відеозаписі журналістів "Схем". На ньому помітна поведінка експрацівника.

Саме його тодішній глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер просив, показуючи на оператора: "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут".

Зокрема, коментуючи питання журналіста про кредит, який видав банк, сам Пікалов сказав:

"ви собі дозволяєте зараз звинувачувати, по факту звинувачувати голову правління держбанку";

на слова журналіста, що він тільки поставив питання, відповів: "Ви не поставили питання. Це було питання з тичкою якихось документів в обличчя";

коментуючи те, що документами "був гендоговір", відповів: "Про що ми говоримо? Звідки ми знаємо, що це за договір?";

далі запевнив, що вони можуть перевірити, проте: "Для чого нам перевіряти, якщо ви вже поводитесь непрофесійно".

Після цього вони намагались забрати касети з камер та Пікалов каже: "Ніхто нікуди цю штуку не винесе. Ну вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте, так, це що, жарти?".

Двох інших підозрюваних поновили на посадах

Директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова поновили на посадах.

Наказ видали 9 листопада. Саме тоді завершилось внутрішнє розслідування банку.

Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством, роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його/її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні,

– розповіли у банку.

Також розповіли, що справу розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Коротко про напад на журналістів "Схем" у банку та відкриту справу