"Володь, вируби його": одного з нападників на "Схеми" в "Укрексімбанку" таки звільнили
Джерело:"Укрексімбанк"
Одного з нападників на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" таки звільнили. Посаду втратив Володимир Пікалов.
Пікалов фактично був керівником пресслужби "Укрексімбанку". Про його звільнення повідомили на сайті банку.
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Одного з нападників на журналістів "Схем" таки звільнили з банку
Володимир Пікалов був звільнений з посади директора Департаменту інформаційної політики,
– мовиться у повідомленні.
Він був одним з тих працівників, які фігурували на відновленому відеозаписі журналістів "Схем". На ньому помітна поведінка експрацівника.
Саме його тодішній глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер просив, показуючи на оператора: "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут".
Зокрема, коментуючи питання журналіста про кредит, який видав банк, сам Пікалов сказав:
- "ви собі дозволяєте зараз звинувачувати, по факту звинувачувати голову правління держбанку";
- на слова журналіста, що він тільки поставив питання, відповів: "Ви не поставили питання. Це було питання з тичкою якихось документів в обличчя";
- коментуючи те, що документами "був гендоговір", відповів: "Про що ми говоримо? Звідки ми знаємо, що це за договір?";
- далі запевнив, що вони можуть перевірити, проте: "Для чого нам перевіряти, якщо ви вже поводитесь непрофесійно".
Після цього вони намагались забрати касети з камер та Пікалов каже: "Ніхто нікуди цю штуку не винесе. Ну вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте, так, це що, жарти?".
Двох інших підозрюваних поновили на посадах
Директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова поновили на посадах.
Наказ видали 9 листопада. Саме тоді завершилось внутрішнє розслідування банку.
Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством, роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його/її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні,
– розповіли у банку.
Також розповіли, що справу розглядає Голосіївський районний суд Києва.
Коротко про напад на журналістів "Схем" у банку та відкриту справу
- 4 жовтня 2021 року під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером на журналістів "Схем" напали прямо в кабінеті посадовця в приміщенні банку.
- Голові правління не сподобались питання журналіста про кредит банку чоловіку, який має бізнес в окупованій Горлівці. Мовилось про 60 мільйонів доларів.
- У знімальної групи вилучили камеру та спробували видалити записи інтерв'ю. Однак записи відновили.
- Сам Мецгер написав заяву на звільнення та нібито визнав свою помилку.
- Підозру отримали 4 осіб. Прокуратура 2 листопада вже скерувала справу до суду.