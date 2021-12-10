Володар Кремля напрягся: українці налаштовані чинити опір наративам Путіна

Росія натякає, що може розпочати повномасштабне вторгнення на наші території. На тлі цього в Україні став популярним флешмоб "Українці чинитимуть опір".

Спочатку у виданні Politico мовиться, що на кордонах нашої країни збирають армію. Потім Bild демонструє нам цілий план вторгнення.

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У підсумку на сцену з заявами вже виходить сам Володимир Путін. Він говорить, що хоче не чогось невідомого, а гарантій від США, що НАТО не розширюватиметься на Схід.

"В діалозі із США наполягатимемо на виробленні конкретних домовленостей, що виключають подальші поступи на Схід і розміщення загрозливої ​​нам зброї. Пропонуємо розпочати предметні переговори", – мовиться в телеграмі Путіна.

Поки ви, як я вас вчила, чистите кулемет і зберігаєте спокій, Європа трохи "скукожилась", воювати з ним не хоче. Тому треба говорити.

Але розмовляти з Україною він не хоче. Туреччина як перемовник його теж не влаштовує. "Владика мінський", самоназваний президент Білорусі не влаштовує вже нас, тож залишається Байден. Тому він главі Кремля і зателефонував.

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Розмова Байдена і Путіна

Сиділи вони за зачиненими дверима 2 години, про щось говорили і вирішували. Про що, будьмо чесними, навряд чи нам стане відомо, інакше б журналістів запросили, але можемо пофантазувати. Найімовірніше, говорили про:

глибоку стурбованість;

важливість відновлення територіальних меж України;

і, звісно, про "Північний потік-2".

Вже після перемовин з'явились заяви про те, що конгресмени США викреслили з проєкту оборонного бюджету на 2022 рік пункт про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" та 35 росіян, наближених до "властелина" Кремля. Він натомість на деякий час відчепиться від України.



Байден і Путін розмовляли за зачиненими дверима / Фото пресслужби Кремля

Нам же анонсували військову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів, а також – підтримку у вигляді економічних санкцій, якщо Росія таки надумає сунутись на наші території.

Путін навряд чи пішов би в наступ

Хоча, на мою думку, навряд чи б Путін і так пішов у наступ. Бо з погляду на риторику його ручних помийок, вони тільки те і роблять, що насміхаються над стягуванням військ.

Перед нападом на Грузію у 2008 спічі були геть зовсім інші. Тоді з усіх каналів розповідали про масову різню і про те, що там всі чекають на російську армію.

Всі експерти говорять про те, що цю війну йому не виграти. А Путін не з тих, хто влазитиме у конфлікт, який не може вивернути на свою користь.

А кидати так багато ресурсів, сил, людей, грошей в порожнину, не отримавши нічого натомість, він точно не готовий. Це тільки на словах гарно звучить.

"Для нас війна – це щось страшне, жорстоке, але обов'язково героїчне, праведне, тому що наші війни завжди били такі", – казала Маргарита Симоньян. Але помирати там точно ніхто не збирається. Втім унеможливлювати це не можна.

Я нагадаю, використовуючи трохи іншу лексику, Нємцова. Треба розуміти, що Путін – божевільний. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Скандальні заяви Мамая

На тлі цього ймовірного масштабного російського військового вторгнення, на восьмому році війни, дехто (та навіть не дехто, а український чиновник) дозволяє собі подібні заяви.

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"Мені здається, що у нас зараз відбуваються бойові дії. На нашій території воюють 2 наддержави: США та Росія. Нас втянули в це. Дуже прикро, що йде брат на брата", – сказав мер Полтави Олександр Мамай.

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Олександр Мамай певно так зрадів, що до нього приїхали столичні журналісти, що наплів їм стільки всього цікавого, що на кілька статей вистачить.

"Пишаюсь тим, що зараз у самому центрі міста біля славетної постаті, пам'ятного знаку, який присвячений саме перемозі Петра І над Карлом...", – говорив Мамай.

Ці заяви вже почули на російських помийках. Найімовірніше, їх прочитають і в Офісі генерального прокурора, у Службі безпеки та у Раді нацбезпеки й оборони. Бо активісти, яких багато не лише у Полтаві, а й в Україні, вже звернули на це увагу, а тому просто так не залишать.

Історія із таксистом

Щоб завершити цю тему, маю для вас ще одну історію. "Ви що, українською? Так, я вашу мову ненавиджу. Ми приїхали. Виходьте з машини". Так розпочалася і завершилась поїздка на таксі громадян М (від слова "мужчина") і громадянки Ж (від слова "женщина").

Бо таксист зі своєю свідомою громадянською позицію вести їх далі наміру не мав, як і переходити на російську мову. По-перше, бо закон про українську мову йому прямо говорить про те, що спілкуватися у сфері обслуговування потрібно державною.

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По-друге, якби прохання звучало як "извините, не могли бы вы", то це була б одна історія. А оскільки діалог почав зі слів ненависті, то тут все логічно – є двері, можете йти пішки.

Такист висадив ненависників української мови: дивіться відео



Не говоріть мені, що так ми "ущемляем русский язык", бо так ми (а точніше громадяни, які дуже люблять "все русское") прямо чи опосередковано запрошують сюди Путіна.

Такі висловлювання – це неповага не лише до державної мови, а й до кожного, хто нею говорить на своїй землі. Ба більше, без мови немає народу – писав колись Максим Рильський. Тому переходьте на українську, "рускоговорящие челюсти" це дуже дратує.