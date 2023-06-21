Чому Путін активізувався у медіа: Олевський назвав 2 можливі причини

Останнім часом Владімір Путін почав дедалі частіше з'являтися на публіці. Він активно говорить про знищену українську техніку й коментує втрати ЗСУ.

Путін зникає, коли новини неприємні, адже йому можуть поставити незручні питання. Річ у тім, що у такі моменти йому немає що сказати. Говорити про неприємне на війні йому не хочеться, адже він в кінцевому результаті несе за неї відповідальність перед росіянами. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський.

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Путін готує росіян до виборів

У перервах між неприємними новинами він надолужує своє. Він щосили намагається застовпити своє місце в ефірі телебачення. Зараз на лінії зіткнення тривають важкі бої. Контрнаступ – це процес, який потребує серйозної підготовки, значних ресурсів і певного часу.

Лише у кіно буває, що за три хвилини одна сторона перемагає іншу. У реальному житті це тяжка військова робота, яка зараз відбувається на фронті, про що говорять усі експерти,

– акцентував Олевський.

Це дозволяє Путіну між відступом російської армії спробувати щось видати за успіх. Коли будуть невдачі, він вчергове зникне, а "віддуватися" будуть призначені ним генерали, які усе провалили. Це головна ідея.

Слід згадати, що зараз літо 2023 року, а значить попереду виборче шоу, яке Путін показуватиме наступного року.

Звісно, до виборів це не має жодного відношення, але за усіма правилами політтехнології готувати росіян до того, щоб вони за нього проголосували, треба вже зараз,

– зазначив журналіст.

Цілком можливо, що восени ходити по телеканалах й розповідати про успіхи у нього не буде.

Диктатор показує себе, поки може

За словами Олевського, довіра людей до того, як в принципі йде війна, значно похитнулася. Він довго публічно дозволяв Шойгу та Пригожину воювати з одне одним, вони розхитали ситуацію настільки, що потрібно терміново фіксувати збитки.

"Путін намагається це робити. Момент, коли можна говорити про спалені Leopard, показуючи один і той самий Leopard. Але при цьому нічого не говорити про відступ із Запорізької та Херсонської областей", – зауважив редактор The Insider.

Сьогодні 21 червня Путін також завітав на випускний до російських військових. Так, диктатор користується можливістю продемонструвати себе у момент, коли його не питатимуть про те, чому російська армія відступає. Зазвичай при невдачах на фронті увагу російських громадян відвертали всілякими концертами й заходами. Однак сам Путін завжди зникав з публічного поля.

"Він з'являється тоді, коли до нього немає питань в моменті, які можна поставити. Минулого тижня він виступав перед воєнкорами, готував їх до того, що і як треба говорити найближчим часом", – сказав журналіст.

На думку Олевського, невдовзі відбудуться серйозні зміни на південній частині фронту. Безумовно, поки наступ розвивається повільно, тривають важкі бої. Але й основні сили української армії ще не залучені.

Найближчі дні й тижні ситуація може розвиватися так, що доведеться терміново відкривати колеса огляду чи готувати якісь інші шоу. Зараз хороший момент для Путіна показатися на екранах телевізорів, щоб потім на деякий час зникнути,

– пояснив Тимур Олевський.

Журналіст вважає, що цей виступ диктатора не пов'язаний з майбутніми успіхами окупантів. Найімовірніше, це чергова підготовка росіян до мобілізації, адже російській армії критично не вистачає людей. Є навіть пропозиція знімати обвинувачення з людей, які вчинили злочини легкої та середньої тяжкості, і відправляти їх на фронт.

Очевидно, що фронт може посипатися. Як зауважує Олевський, чим більш істеричні переможні реляції цих людей, які стоять довкола Путіна, тим менше шансів, що вони правдиві.

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