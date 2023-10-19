Ці люди розв'яжуть проблему з Путіним, – Піонтковський припустив, що стане тригером

Владімір Путін розуміє, що він програв світову війну. Це розуміє і більшість людей у Росії, які мають гроші, вплив та владу.

Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що вони мають свої інтереси – як це зберегти.

Дивіться також Росія без Путіна: чи реально досягти ізоляції диктатора після виборів?

"Перші 100 людей – з них 95 розуміють, що війна програна", – наголосив Піонтковський.

Цих людей цікавлять не якісь імперські хотілки чи так звана "велич" Росії, а те, як зберегти владу та власність у країні, яка програє.

Вони чекають тригера. Тригером буде перший психологічний безперечний успіх українців на фронті. Умовно – падіння Бахмута чи тим більше Токмака буде достатньо для цього тригера,

– переконаний російський публіцист.

Хто може розв'язати проблему з президентом країни-агресорки: дивіться відео

На його думку, розв'язати проблему з Владіміром Путіним можуть радники та посадовці президента Росії.

"Нам треба говорити з цими людьми. Якщо ми з ними домовимося, вони розв'яжуть проблему Путіна", – вважає Андрій Піонтковський.

Фантазії президента Росії про війну проти України