Ці люди розв'яжуть проблему з Путіним, – Піонтковський припустив, що стане тригером
Владімір Путін розуміє, що він програв світову війну. Це розуміє і більшість людей у Росії, які мають гроші, вплив та владу.
Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що вони мають свої інтереси – як це зберегти.
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"Перші 100 людей – з них 95 розуміють, що війна програна", – наголосив Піонтковський.
Цих людей цікавлять не якісь імперські хотілки чи так звана "велич" Росії, а те, як зберегти владу та власність у країні, яка програє.
Вони чекають тригера. Тригером буде перший психологічний безперечний успіх українців на фронті. Умовно – падіння Бахмута чи тим більше Токмака буде достатньо для цього тригера,
– переконаний російський публіцист.
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На його думку, розв'язати проблему з Владіміром Путіним можуть радники та посадовці президента Росії.
"Нам треба говорити з цими людьми. Якщо ми з ними домовимося, вони розв'яжуть проблему Путіна", – вважає Андрій Піонтковський.
Фантазії президента Росії про війну проти України
- Владімір Путін нафантазував, що Україна нібито подумує щодо переговорів з Росією. Президент країни-агресорки сказав, що цього недостатньо. Мовляв, аби "домовлятися", треба скасувати заборону на це.
- Росія наступає на Авдіївку. Тим часом очільник Кремля заявив, що його війська "активно обороняються", зокрема, на Авдіївському напрямку. В Інституті вивчення війни вважають, що так Владімір Путін намагається зменшити очікування, що його армія буцімто може значно "просунутися".
- Президент Росії заявив, що російська армія нібито тримає оборону на фронті. А ще – навіть буцімто уже має певні "успіхи" у цьому. Глава Кремля поспішив запевнити, що контрнаступ ЗСУ начебто "провалився". Однак при цьому Путін додав, що українська армія "готує нові операції".