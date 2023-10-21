Новий календар з Путіним підігрів чутки щодо його хвороби: одна деталь змінює все

У Росії презентували календар на 2024 рік з Владіміром Путіним. Ну, який буде рік для Росії, такий і календар вивершили. Однак увагу журналістів привернула одна дуже важлива деталь.

На фото Путіна хотіли показати у стилі "капець, який молодець". Для цього зі старих, як світ, архівів навіть витягнули фото, де він займається спортом. Не обійшлося й без світлин з полювання.

Зверніть увагу Путін раптово відвідав штаб у Ростові: Світан припустив мету поїздки диктатора

Водночас журналісти звернули увагу на дуже цікаву деталь. Стів Розенберг – редактор BBC – заявив, що всі фото диктатора – зроблені до лютого 2022 року.

Якби вторгнення в Україну справді згуртувало російську націю за президента, якби воно користувалося повною підтримкою, можна було б подумати, що це якось відобразиться у цьому календарі,

– заявив Розенберг.

Росіяни підтримують геноцид українців. Водночас самі вони не хочуть, щоб їх торкнулася війна.

На фоні цих старих світлин користувачі мережі знову згадали дані про хворобу Путіна.

Що про хворобу Путіна казав Буданов

Глава ГУР МО Кирило Буданов раніше заявляв, що очільник Кремля – невиліковно хворий. Він заявляв, що у Путіна – рак.

"Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", – сказав Буданов.

Окрім того, у ГУР МО зауважували, що справжній Путін "світився" ще у червні 2023 року.