Про це 24 Каналу заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, додавши, що російський диктатор зазначав про буцімто "дружні відносини" з Північною Кореєю. Однак, справжнє ставлення проявилося, коли північнокорейська сторона вигнала із зали російську делегацію, бо вона зайняла місця у залі до появи Кім Чен Ина.

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Співробітництво Росії та КНДР

"Це дуже показово, це традиція. Як під час минулого візиту з Лавровим поводилися – усе абсолютно те саме", – наголосив Чаленко.

Владімір Путін та голова КНДР підписали договір про стратегічне співробітництво. Зокрема, про військове. Очевидно, що Північна Корея продовжить бути для Росії "донором" артилерійського та балістичного озброєння.

Однак Кім Чен Ин витискає з цього співробітництва значно більше. Починаючи від російських космічних, авіаційних та ракетних технологій – до продовольства.

"Очевидно, що Путін, банально, українське крадене зерно передає Кім Чен Ину. Це такий собі "шлюб за розрахунком", – сказав політолог.

Як зустріли Путіна

Очільника Кремля у Пхеньяні зустрічали з розмахом – з червоними килимами, штучними квітами та портретами на стовбах. Так глава КНДР показує, що він "не перебуває в ізоляції" – у нього є партнер – ядерна держава та постійний член Ради Безпеки ООН.

Це шоу створено як для внутрішнього північнокорейського глядача, так і назовні у світ показати, що Кім Чен Ин підіймається геополітичною драбиною. Для Путіна – це навпаки ситуація,

– додав голова Центру аналізу та стратегії.

Напередодні візиту до Північної Кореї російський диктатор оприлюднив свою статтю. У ній він написав, що їде до КНДР, аби продемонструвати "фейковість ізоляції Росії". Тобто кращої держави, куди поїхати, очільник Кремля обрати не зміг.