Щодня про це думають: чи можуть російські силовики закінчити "СВО", попри волю Путіна
Подейкують, що всередині Кремля ніколи не підтримували ідею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз російські еліти шукають вихід з тієї "ситуації", в яку їх загнав Владімір Путін.
Думки про те, що ж робити, у них з першого дня війни. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Цікаво Там не одна кандидатура, – Буданов про те, хто може замінити Путіна
Відбувається багато процесів
Путін божевільний та неадекватний. Він одержимий якимось синдромом завдань, які неможливо реалізувати.
Довкола Кремля купа придворної балаканини: хто куди переходить, хто з ким подружився. Називають Патрушева, Мішустіна, якогось нового міністра енергетики – ось ці наступники, які можуть почати переговори із Заходом. Як зробити так, що ми не втратили ні владу, ні життя,
– наголосив Гудков.
Ці дебати йдуть кожен день, кожну годину, кожну секунду у Кремлі й навколо нього. Вони також хочуть якось вилізти з цієї ситуації, щоб до чогось повернутися й усе стало більш-менш зрозуміло.
Як це зробити? У них є лише одна опція – "замочити" Путіна, у хорошому сенсі цього слова. Посунути його, змістити, домовившись із Заходом. Іншого варіанту у них немає. Час тікає. Зараз їм можуть дати одні умови, зараз українці почнуть громити російську армію – будуть інші. А, можливо, взагалі ніяких,
– зазначив опозиціонер.
Тому зараз вони смикаються, істерять і думають, що робити з Владіміром Путіним. Варіанти розвитку подій можуть бути абсолютно різні.
"Ці люди дивляться, аналізують, вичікують. Там багато чого йде. Голова зайнята, як би іншого зжерти, і самому вижити. Це їхній основний зміст життя зараз", – підсумував Геннадій Гудков.
Опозиціонер про дивну заяву Пєскова та ймовірне зміщення Путіна: дивіться відео
Чого боїться Путін
- У президента Росії Владімір Путіна розвинулася параноя. Як зауважив очільник ГУР МО Кирило Буданов, у кремлівського диктатора існує безліч страхів.
- Буданов наголосив, що російський лідер взагалі не довіряє своєму оточенню. Путін боїться внутрішнього перевороту. "Він боїться втратити силу, що так само призведе до перевороту. Він боїться, що його хтось отруїть", – зазначив глава ГУР МО.
- На думку ексагента КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, є дві людини, яких диктатор дуже боїться. Це – Сі Цзіньпін та Реджеп Ердоган.