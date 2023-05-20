Щодня про це думають: чи можуть російські силовики закінчити "СВО", попри волю Путіна

Подейкують, що всередині Кремля ніколи не підтримували ідею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз російські еліти шукають вихід з тієї "ситуації", в яку їх загнав Владімір Путін.

Думки про те, що ж робити, у них з першого дня війни. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Відбувається багато процесів

Путін божевільний та неадекватний. Він одержимий якимось синдромом завдань, які неможливо реалізувати.

Довкола Кремля купа придворної балаканини: хто куди переходить, хто з ким подружився. Називають Патрушева, Мішустіна, якогось нового міністра енергетики – ось ці наступники, які можуть почати переговори із Заходом. Як зробити так, що ми не втратили ні владу, ні життя,

– наголосив Гудков.

Ці дебати йдуть кожен день, кожну годину, кожну секунду у Кремлі й навколо нього. Вони також хочуть якось вилізти з цієї ситуації, щоб до чогось повернутися й усе стало більш-менш зрозуміло.

Як це зробити? У них є лише одна опція – "замочити" Путіна, у хорошому сенсі цього слова. Посунути його, змістити, домовившись із Заходом. Іншого варіанту у них немає. Час тікає. Зараз їм можуть дати одні умови, зараз українці почнуть громити російську армію – будуть інші. А, можливо, взагалі ніяких,

– зазначив опозиціонер.

Тому зараз вони смикаються, істерять і думають, що робити з Владіміром Путіним. Варіанти розвитку подій можуть бути абсолютно різні.

"Ці люди дивляться, аналізують, вичікують. Там багато чого йде. Голова зайнята, як би іншого зжерти, і самому вижити. Це їхній основний зміст життя зараз", – підсумував Геннадій Гудков.

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