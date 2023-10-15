Чи може двійник Путіна керувати Росією: колишній співробітник СБУ оцінив цей сценарій
Є багато теорій, що коли Владімір Путін помре, то Росією буде керувати його двійник. Однак нікому не вдасться приховати від західних розвідок смерть кремлівського диктатора.
Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, усі наближені до Путіна особи намагатимуться отримати його владу.
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Смерть Путіна не зможуть приховати
Як зазначив Іван Ступак, є багато матеріалів, зокрема, у західних ЗМІ, де експерти припускають, що коли Путін помре і на його місце посадять його двійника, то насправді керуватимуть секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев або очільник ФСБ Алєксандр Бортніков.
Насправді інформація про смерть Путіна не зможе пройти повз західні розвідки. У Росії розпочнуться процеси, до яких буде прикута увага.
Коли Путін помре, навіть якщо це буде триматися у великій таємниці, то західні розвідки зможуть це зафіксувати. Коли це відбудеться, то буде велика кількість інформації. Кожна сила, яка вхожа до Кремля, почне перетягувати на себе ковдру,
– вважає він.
Владімір Путін: останні новини
- Парламентська асамблея Ради Європи визнала Владіміра Путіна диктатором, а його режим – диктатурою. Також ПАРЄ закликала усі держави Ради Європи визнати кремлівського диктатора нелегітимним після завершення нинішнього терміну та виконати ордер на його арешт.
- Видання Newsweek написало, що стан здоров'я Путіна сильно погіршився й він нібито "помирає". Тому на усі заходи, де він мав брати участь, відправляли його двійників. Припускають, що на місце Путіна готують секретаря ради безпеки Росії Ніколая Патрушева. А сам кремлівський диктатор нібито має бажання, аби його замінив прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін.
- Видання The Wall Street Journal зазначило, що після нападу терористів ХАМАС відносини Росії та Ізраїлю погіршились. Владімір Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, щоб висловити співчуття.