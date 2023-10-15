Чи може двійник Путіна керувати Росією: колишній співробітник СБУ оцінив цей сценарій

Є багато теорій, що коли Владімір Путін помре, то Росією буде керувати його двійник. Однак нікому не вдасться приховати від західних розвідок смерть кремлівського диктатора.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, усі наближені до Путіна особи намагатимуться отримати його владу.

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Смерть Путіна не зможуть приховати

Як зазначив Іван Ступак, є багато матеріалів, зокрема, у західних ЗМІ, де експерти припускають, що коли Путін помре і на його місце посадять його двійника, то насправді керуватимуть секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев або очільник ФСБ Алєксандр Бортніков.

Насправді інформація про смерть Путіна не зможе пройти повз західні розвідки. У Росії розпочнуться процеси, до яких буде прикута увага.

Коли Путін помре, навіть якщо це буде триматися у великій таємниці, то західні розвідки зможуть це зафіксувати. Коли це відбудеться, то буде велика кількість інформації. Кожна сила, яка вхожа до Кремля, почне перетягувати на себе ковдру,

– вважає він.

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