"Переворот" у Молдові та "кримський" сценарій у Косово: що криється за активізацією Путіна

Владімір Путін, розуміючи, що йому не вдалося зірвати постачання танків в Україну, вчергове намагається розхитати ситуацію в Європі й мобілізує своїх старих посіпак в ЄС. Прихвостні кремлівського диктатора мають робити вигляд, що саме Київ і особисто Володимир Зеленський нібито зривають мирні прагнення Москви.

Протягом останніх днів дивні події відбулися у країнах, де Росія намагається зберігати свій вплив. Передусім йдеться про Молдову та Косово. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, що ж задумав Путін.

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Інформаційна кампанія Росії: як Путін виграв час для себе

Кремль активізував свої спроби розхитати Європу зсередини, після того, як йому не вдалося залякати Європу, аби та не передавала Україні танки. На черзі постачання Україні літаків та далекобійної зброї.

Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що Кремль ще у грудні 2022 року розпочав інформаційну кампанію, яка була покликана перешкодити постачанню танків Україні.

Ідея полягала в тому, аби запевнити Захід у тому, що вони готові до переговорів. Аналітики зазначають, що протягом грудня 2022 року Кремль різко розширив хибний наратив про переговори.

Його активізація співпала з підготовкою Росії до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року. У планах Кремля було зіграти на прагненні Заходу до мирних переговорів, і перешкодити постачанням танків. Ця кампанія продовжувалась до 27 грудня, поки міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров не заявив, що вони будуть домагатись військового рішення в Україні.

Тобто, росіяни таким чином виграли час для підготовки до наступу. Тепер же Кремль намагається переконати усіх, що західні літаки та далекобійні ракети точно будуть застосовані по території Росії, а отже Заходу треба боятися різкої ескалації з боку Москви. Однак таке залякування вже не працює. Відомо, що на "Рамштайні" саме ці питання і будуть обговорювати.

Кремль хоче здійснити переворот у Молдові: яка головна ціль Москви

Путін вирішив тиснути на Захід зсередини. 9 лютого президент Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю плану було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади. Цю інформацію Зеленський передав своїй колезі президентці Молдови.

У понеділок, 13 лютого, Майя Санду розповіла деталі російського задуму. Вона відзначила, що Росія має намір за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію та змінити владу в Молдові. Тобто, найближчим часом можна очікувати активізації фейкових протестів, за спиною яких стоятиме Москва. Однак президентка Молдови наголосила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Крім того, Санду повідомила, що Кремль робить ставку на злочинні угруповання всередині Молдови, на деяких ветеранів та колишніх співробітників правоохоронних органів. За її словами, Росія прагне зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України.

І тут звісно не варто відкидати воєнний аспект. Адже Росії потрібна дестабілізація Молдови і контроль за ситуацією там з точки зору контролю над Придністров'ям. Тому, що в них там є свій військовий контингент і його треба забезпечувати. А от можливостей робити цього в них наразі немає, адже Україна цю можливість перекрила. Москві конче необхідні додаткові сили, але дістати їх із Придністров'я без дестабілізації в Молдові неможливо, адже чинна влада цього не дозволить.

Розхитування ситуації на Балканах: Путін хоче повторити Кримський сценарій у Косово

На цьому плани Росії не зупиняються і вона намагається розпалити дестабілізацію і на Балканах. Президентка Косова Вйоса Османі попередила про можливий напад на країну, оскільки російські вагнерівці у співпраці із сербськими воєнізованими формуваннями завозять до Косова контрабандну зброю та військову форму без розпізнавальних знаків.

За її словами, секретна операція покликана закласти основу для можливого майбутнього гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території. Тобто, наразі бойовики "Вагнера", які були помічені у Сербії ще наприкінці минулого року, наразі вербують колишніх військових та бандформування, надають їм зброю, яка завозиться на територію Косова, і все це прикривається тим, що нібито ж це не є сербською армією, а тому і питань до Сербії не має бути.

І тут найцікавіше – Османі певна, що ймовірні приготування Сербії мають чіткі паралелі з анексією Криму Росією 2014 року, коли російські солдати у формі без знаків розрізнення, по суті, підготували ґрунт для захоплення півострова. І тоді Росія всіляко наполягала на тому, що це не її солдати, а якась там місцева самооборона.

Тут так само прослідковується небажання Кремля, аби хтось на Балканах вступав в ЄС, а тим паче аби конфлікт там згас. Варто нагадати, що буквально тиждень тому прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що погоджується на втілення розробленого в Європейському Союзі плану нормалізації відносин із Сербією.

Відповідно до цього плану, Сербія більш не заперечуватиме проти членства Косова у будь-якій міжнародній організації, а Косово дає згоду на створення нового органу, що матиме право говорити від імені всіх 10 муніципалітетів Косова, де серби складають більшість.

Тобто конфлікт міг бути вичерпаним, але ж це не в інтересах Москви! Отже, вона і намагається лише розпалити конфлікт з новою силою.

Росія розконсервовує не тільки зброю: кого витягнув Путін

Кремль почав повертати у публічну площину свої старі політичні консерви у Європі. Наприклад, якраз на тлі того, що Захід активно обговорює передачу Україні винищувачів та далекобійних ракет, колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби він був прем'єром, то не зустрівся б із Зеленським.

Берлусконі сказав, що нібито Зеленський винен у тому, що Росія вторглася в Україну. З його логіки, якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, російського вторгнення не було б. Це такою була реакція Берлусконі на зустріч нинішньої прем'єрки Мелоні із Зеленським у Брюсселі.

В українському МЗС не змовчали. Спікер МЗС Олег Ніколенко розповів, як у 2010 році тодішній прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів у Лівію на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, щоб продемонструвати лояльність. І от тепер Берлусконі намагається зробити теж саме, але з Путіним.

Одразу після скандалу Мелоні підтвердила "тверду" підтримку України з боку її уряду. Офіс Мелоні заявив, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

Візит глави Сіярто в Мінськ: які мотиви в Будапешта

Але це ж ще не всі кремлівські консерви в Європі. Під час візиту Зеленського в Брюссель прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав у соцмережах фото з українським президентом. Тоді Орбан намагався продемонструвати, що він не десь там збоку, а в центрі подій.

Хоча пізніше угорський держсекретар з міжнародних зв'язків заявив, що Будапешт належить до "табору миру". І от 13 лютого цей табір випустив свого голуба миру в Білорусь.

І що найогидніше – глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запевняє, що представляє мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Він нібито поїхав просувати мир в Україні. При цьому Сійярто готовий до критики свого візиту до Білорусі.

Кого саме закликатиме до миру Сійярто в Мінську – незрозуміло. Тому, підозрюю, там зовсім інші мотиви.