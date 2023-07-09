Великий хаб для обходу санкцій: чи поїде Путін до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував, що у серпні до нього має приїхати президент країни-агресорки Владімір Путін. Та чи приїде туди російський диктатор, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, залежить від того, наскільки Росія нині залежна від Туреччини.

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що завдяки Туреччині країна-агресорка обходить санкції. Зазначимо, що з російським диктатором Ердоган планує обговорити повномасштабну війну Росії з Україною.

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"Туреччина – це великий хаб для Росії для обходу санкцій. Є окремі моменти, які турки закривають, але, здебільшого, велика кількість електроніки їде, якісь товари побутові, яких зараз в Росії немає", – зауважив Ступак.

Росіяни намагаються відкривати банківські установи та вести бізнес через Туреччину. Якщо ця залежність дійсно велика, і росіянам немає, куди діватися, то до Туреччини таки доведеться їхати.

Не знаю, хто поїде – сам Путін чи його двійник. Але доведеться їхати,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Відносини Туреччини та Росії

Владімір Путін не поїхав на початку червня до Туреччини на церемонію інавгурації Реджепа Ердогана. Замість російського диктатора, там був спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Нині Туреччина отримує непогану вигоду від зернової ініціативи. Країна отримує близько 3,5 мільйонів тонн українського зерна. І це дуже добрий бізнес. Також Туреччина нині дуже важливий партнер для Росії та її економіки.

"У Туреччини й Росії вже були відносини – то зльоти, то падіння. "Був ніж в спину", потім "нема ножа у спину". Росіяни чавили в себе на кордоні турецькі помідори, огірки. Потім все минуло і знову – "мир, дружба, жуйка", – наголосив Іван Ступак.

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