З дефіцитом запчастин і заводів: Путін обіцяє на 400 західних танків виготовити 1600 своїх

Владімір Путін болюче сприйняв новину про те, що Захід поставить Україні 400 сучасних танків. За словами бункерного диктатора, він має чим відповісти на це.

Поки у Росії існує реальний дефіцит запчастин і працює лише один завод, Путін фантазує про виготовлення понад тисячі нових танків, передає 24 Канал.

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На пресконференції очільник Кремля заявив, що Росія виготовить понад 1600 нових танків.

Загальна кількість танків армії Росії більш ніж у 3 рази перевищуватиме кількість танків ЗСУ,

– заявив Путін.

Очевидно він забув і про проблеми у РФ, і про колосальні втрати серед своїх окупантів та техніки.

Як швидко Росія може відновити парк танків

Від початку повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували 169 890 тисяч російських окупантів. Окрім того, наші захисники знищили тисячі одиниць ворожої техніки , серед них і 2 580 танків.

Аналітики видання The Economist пишуть, що Росія має всього один танковий завод і дедалі частіше намагається відновлювати старі моделі. Чим довше триває війна, тим меншими будуть запаси танків ворога.

Танки Росії не змогли забезпечити їй перевагу в війні проти України, російським воякам буде важко здійснити ще один великий наступ без достатньої "броньованої" підтримки. Водночас Україна отримала від союзників основні бойові танки, які, ймовірно, використає у весняному контрнаступі.

У Росії працює лише один завод

За даними видання, "УралВагонЗавод" – це великий комплекс, збудований в 1930 роках. Розкрадання і величезні борги уповільнили його модернізацію. Самі ж працівники жартують, що вони збирають танки фактично вручну. Завод випускає 20 машин на місяць, тоді як потреби збройних сил Росії в танках перевершують виробництво в 10 разів.

Додамо, що днями росіяни вже почали знімати зі зберігання старі зразки танків, зокрема Т-54 та Т-55. Машини, які росіяни знімають зі зберігання, у доволі поганому стані. За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, такі танки називають "лисими". Адже у них немає навісної броні, засобів нічного бачення, далекомірів та стабілізації пострілу