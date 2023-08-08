У росіян крики та паніка: як одна заява Буданова спричинила нову хвилю "полювання на відьом"

У Москві щодня нові проблеми. Цього разу заява Кирила Буданова викликала переполох в усієї кремлівської братії через підозри, що серед них є українські агенти.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Це паралізувало роботу усього президентського апарату країни-агресорки.

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"Заява Буданова спровокувала чергове "полювання на відьом" у країні-терористці. Почали перевіряти абсолютно усіх, хто має родичів, знайомства в Україні, – і виявилось, що такі контакти має майже усе близьке оточення Владіміра Путіна", – каже військовий експерт.

Арешти, звільнення та допити у Кремлі

У результаті перевірок трьох людей посадили, 31 людину звільнили або перевели в інші структури. Ще більше людей потрапили під тиск: їх викликали на допити та проводили перевірки.

"Одна лише заява нашого головного розвідника – і у росіян крики та паніка", – резюмував Олег Жданов.

Переполох у Кремлі через заяву Буданова: дивіться відео

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