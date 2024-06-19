Це впливає на поле бою: чому США нервують через візит Путіна до КНДР
Російський диктатор Владімір Путін приїхав до Північної Кореї. Ймовірно, що два диктатори досягнути згоди, адже Росії потрібні артилерійські снаряди, Північній Кореї-російські технології.
Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що така співпраця є небезпечною для розвитку подій на лінії фронту. США нервують, адже передають набагато менше допомоги Україні, ніж Пхеньян вже встиг дати Москві.
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Чому США нервують
За словами Селезньова, урядовці США дуже нервують через візит Путіна до КНДР. Пхеньян Москві вже передав 5 мільйонів снарядів, а це набагато більше, ніж за 2,5 роки повномасштабного вторгнення Україні передали західні партнери.
Ці снаряди не надто ефективні, деякі з них спрацьовують безпосередньо в стволах російських артилерійських систем, проте, за рахунок валу росіяни можуть створити нам певні проблеми,
– підкреслив військовий експерт.
Вплине на поле бою
Селезньов пояснив, що візит Путіна не є випадковим, він шукає ресурси для того, щоб надалі продовжувати війну проти України. Російський оборонно-промисловий комплекс неспроможний повністю забезпечити усі потреби окупантів, тому диктатор шукає артилерійські боєприпаси та балістичні ракети.
Це є тим чинником, який впливає на ситуацію на полі бою,
– зазначив військовий експерт.
Що може отримати КНДР
На думку Селезньова, Росія може дати КНДР авіацію, ядерні технології та космічні технології. Можливостей для колаборації у двох диктаторських країн є чимало. З урахуванням того, що Путін в Пхеньяні був останній раз у 2000-х роках, цього разу його добряче "припекло", що він поїхав туди знову.
Ким Чен Ин теж зацікавлений у пануванні в тому регіоні, де розташована Північна Корея в протистоянні з урядом Південної Кореї. У нього є певні зазіхання й він зацікавлений в отриманні сучасних ядерних технологій,
– зауважив військовий експерт.