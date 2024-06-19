Це впливає на поле бою: чому США нервують через візит Путіна до КНДР

Російський диктатор Владімір Путін приїхав до Північної Кореї. Ймовірно, що два диктатори досягнути згоди, адже Росії потрібні артилерійські снаряди, Північній Кореї-російські технології.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що така співпраця є небезпечною для розвитку подій на лінії фронту. США нервують, адже передають набагато менше допомоги Україні, ніж Пхеньян вже встиг дати Москві.

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Чому США нервують

За словами Селезньова, урядовці США дуже нервують через візит Путіна до КНДР. Пхеньян Москві вже передав 5 мільйонів снарядів, а це набагато більше, ніж за 2,5 роки повномасштабного вторгнення Україні передали західні партнери.

Ці снаряди не надто ефективні, деякі з них спрацьовують безпосередньо в стволах російських артилерійських систем, проте, за рахунок валу росіяни можуть створити нам певні проблеми,

– підкреслив військовий експерт.

Вплине на поле бою

Селезньов пояснив, що візит Путіна не є випадковим, він шукає ресурси для того, щоб надалі продовжувати війну проти України. Російський оборонно-промисловий комплекс неспроможний повністю забезпечити усі потреби окупантів, тому диктатор шукає артилерійські боєприпаси та балістичні ракети.

Це є тим чинником, який впливає на ситуацію на полі бою,

– зазначив військовий експерт.

Що може отримати КНДР

На думку Селезньова, Росія може дати КНДР авіацію, ядерні технології та космічні технології. Можливостей для колаборації у двох диктаторських країн є чимало. З урахуванням того, що Путін в Пхеньяні був останній раз у 2000-х роках, цього разу його добряче "припекло", що він поїхав туди знову.

Ким Чен Ин теж зацікавлений у пануванні в тому регіоні, де розташована Північна Корея в протистоянні з урядом Південної Кореї. У нього є певні зазіхання й він зацікавлений в отриманні сучасних ядерних технологій,

– зауважив військовий експерт.