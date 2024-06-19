Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что такое сотрудничество опасно для развития событий на линии фронта. США нервничают, ведь передают гораздо меньше помощи Украине, чем Пхеньян уже успел дать Москве.

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Почему США нервничают

По словам Селезнева, чиновники США очень нервничают из-за визита Путина в КНДР. Пхеньян Москве уже передал 5 миллионов снарядов, а это гораздо больше, чем за 2,5 года полномасштабного вторжения Украине передали западные партнеры.

Эти снаряды не слишком эффективны, некоторые из них срабатывают непосредственно в стволах российских артиллерийских систем, однако, за счет вала россияне могут создать нам определенные проблемы,

– подчеркнул военный эксперт.

Повлияет на поле боя

Селезнев объяснил, что визит Путина не является случайным, он ищет ресурсы для того, чтобы в дальнейшем продолжать войну против Украины. Российский оборонно-промышленный комплекс не может полностью обеспечить все потребности оккупантов, поэтому диктатор ищет артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты.

Это является тем фактором, который влияет на ситуацию на поле боя,

– отметил военный эксперт.

Что может получить КНДР

По мнению Селезнева, Россия может дать КНДР авиацию, ядерные технологии и космические технологии. Возможностей для коллаборации у двух диктаторских стран есть немало. С учетом того, что Путин в Пхеньяне был последний раз в 2000-х годах, в этот раз его сильно "припекло", что он поехал туда снова.

Ким Чен Ын тоже заинтересован в господстве в том регионе, где расположена Северная Корея в противостоянии с правительством Южной Кореи. У него есть определенные притязания и он заинтересован в получении современных ядерных технологий,

– отметил военный эксперт.