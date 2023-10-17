Головне – випатрати російський ВПК: як Китай хоче використати Путіна

Російський диктатор Владімір Путін прибув з офіційним візитом у Пекін. Він братиме участь у форумі "Один пояс, один шлях". Китаю від Росії потрібні військові технології Радянського Союзу, щоб використати їх у своїй армії.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що Росія володіє залишком патентів, які були створені радянськими інженерами.

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"Зараз головне – випатрати російський ВПК з точки зору патентів, технологій та реального виробництва, яке Росія вже не може робити сама. Але володіє залишком патентів, які були створені радянськими інженерами. Зокрема, українцями, білорусами та казахами. Це не російські технології", – підкреслив він.

Росія – ненадійний партнер для Китаю

Микола Давидюк зазначив, що Путін не їде на окрему зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. У форумі братимуть участь представники 150 країн. Тому Росія буде не у центрі уваги.

Путін йде у Пекін, щоб говорити про дві речі: торгівля та зброя. Однак для зараз для Китаю Росія – ненадійний партнер, бо торгує, зокрема, з Індією.

Росія перестала бути надійним партнером Китаю, підкормлюючи Індію, яка росте спеціально, щоб конкурувати з Китаєм. Росія підкормлює Індію з точки зору підсанкційної нафти. Індія друга після Китаю, хто у Росії купує цю нафту,

– пояснив політолог.

Путіну дуже важливо поїхати у Китай, щоб показати росіянам, що він виконує міжнародну функцію і його у світі нібито ще сприймають як лідера.

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