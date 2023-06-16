Що для нас знищити будь-яку будівлю в Києві, – Путін вигадав ліквідацію п'яти Patriot

Російські окупанти 16 червня знову завдали ударів по Україні. На жаль, внаслідок цинічного обстрілу Київщини є постраждалі. Це вже прокоментував сам бункерний диктатор.

Владімір Путін у кращих традиціях маніяків та вбивць пригрозив, що може знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві.

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Як сказав Путін на пленарному засіданні ПМЕФ, Росія нібито "знищила" 5 комплексів Patriot.

Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів Patriot, то що нам вартує знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві? Але ми цього не робимо з низки причин,

– зазначив бункерний дід.

За його словами, роботи це немає потреби, адже "на фронті противник успіху не має". Очевидно такі заяви пов'язані з істерією на тлі потужного контрнаступу наших захисників. До речі навіть самі росіяни ставляться до таких заяв свого лідера скептично. Вони пишуть:

"Так, а їх (комплексів) було тільки 2, де ще 3 взялося, що ти приймав, товаришу, чи кукуха зовсім прогнила";

"Я б його перевірив на адекватність";

"Це добре що у х**лів успіхів немає, але наші, де тоді? На одній лінії стояти вже рік, то не є добре".

Що відомо про ракетну атаку Києва 16 червня

У п'ятницю, 16 червня, до Києва прибула делегація з Африки, яка привезла ініціативу сприяння миру. Проте, у той самий час російські сили здійснили ракетний удар за допомогою "Калібрів" та "Кинджалів". Сили ППО збили під час атаки 12 ракет. Відомо про знищення 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів".

Під час візиту, африканська делегація якраз збиралася презентувати свій план, спрямований на закінчення війни. Згідно з повідомленням Reuters, серед складових цієї ініціативи є пункти, що передбачають повне виведення російських військ з території України.