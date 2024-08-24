Чергова ганьба: навіщо Путін їздив до Кадирова
Російський диктатор Владімір Путін приїхав до Чечні з візитом до Рамзана Кадирова. Ця зустріч є черговою ганьбою для влади країни-агресорки та показом, що Путін не контролює ситуацію у Курській області.
Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін буде просити в Кадирова війська. Однак вони йому не допоможуть, адже не вбачають у підтримці Росії ніякого сенсу та побоюються українських військових.
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Навіщо Путін їздив до Кадирова
Російський опозиційний журналіст розповів, що ціллю візиту Путіна було намагання отримати допомогу "тік-ток"- військами. Однак Кадиров допомогти російському дикатору ніяк не зможе, через те, що його люди не хочуть і не мають за що вмирати у війні проти України.
Вони не сприймають Росію як якусь цінність. Вони сприймають Росію, як "корову, яку можна подоїти". Війна проти України для них є ареною для тік-ток сценок, а на окупованих територіях вони займаються бізнесом та мародерством,
– пояснив Яковенко.
Саме тому, на думку російського опозиційного журналіста, спроба Путіна звернутись до Кадирова буде черговою ганьбою. Ймовірно, що Кадиров і пообіцяє допомогу, але його війська спеціально будуть їхати дуже довго, так, як було під час заколоту Євгенія Прігожина.
Для військ Кадирова зустріч з професійними українськими військовими буде смертю. Зрозуміло, що кадирівці визволяти Курську область не будуть. Це є доказом того, що Путін ситуацію не контролює,
– зауважив Яковенко.