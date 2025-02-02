"Трамп наведе порядок у Європі": Путін цинічно висловився про президента США

Путін цинічно заявив, що Трамп "швидко наведе порядок" у Європі. На його думку, європейські лідери "стануть біля ноги господаря".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю пропагандисту кремлівського телеканалу "Росія" Павлу Зарубіну. За його словами, республіканець нібито "швидко наведе порядок" у Європі, а її лідери "стануть біля ноги господаря".

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Путін цинічно висловився про Європу

Російський пропагандист запитав диктатора про те, як зміняться відносини між США та європейськими лідерами після повернення Трампа до влади.

Я вас запевняю: Трамп з його характером, з його наполегливістю наведе там лад швидко, це станеться швидко, скоро. Усі вони стануть біля ноги господаря, ніжно помахуючи хвостиком. Все стане на свої місця,

– заявив кремлівський очільник.

Також він вкотре повторив традиційний для кремлівської пропаганди наратив про "несамостійність" Європи, стверджуючи, що за часів Джо Байдена лідери ЄС "із задоволенням виконували будь-які накази" Вашингтона.

Вони любили Байдена, а Трамп – інший. Він має свій погляд на речі,

– видав Путін.

Так він натякнув на нібито вигідні для Росії погляди Трампа.

Далі диктатор почав ностальгувати за "старими добрими часами", коли в Європі ще були політики, які йому подобались. Зокрема, він згадав покійного французького президента Жака Ширака, який, за його словами, "вважав Україну частиною Росії" та колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який нині працює в "Роснафті".

Там люди без освіти, які займаються не своєю справою,

– не стримався в образах Путін.

Окремо диктатор поскаржився, що Росію не запросили на заходи з нагоди річниці визволення нацистського концтабору Освенцима.