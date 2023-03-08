Путін вбиває із задовленням: Олевський перерахував кого і назвав причини

Президент Росії Владімір Путін щиро ненавидить тих людей, яких зараз вбивають в Україні. Як виявляється, це також може бути його планом.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він перерахував, хто саме невигідний очільнику Кремля.

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Путін вбиває тих, кого ненавидить

До такого списку, на думку Тимура Олевського, увійшли українці, засуджені за важкими і не тільки статтями, люди з ментальними захворюваннями, яких Путін називає психами. І саме таку категорію населення наразі вербує ПВК "Вагнера", підкреслив спікер.

"Це не все – бурятів, жителів меншин, які потенційно можуть заявити про свої права на територію, де вони складають умовну більшість. Тобто, це ті люди, які Путіну щиро не подобаються. Життя яких для нього просто нічого не варте і він хоче, аби їх стало менше", – сказав Олевський.

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Люди, яких зараз вбивають, – не випадкові

Вбиваючи попередньо названі категорії людей, Путін "зберігає свій бюджет", бо мертві вже не претендують на виплати з пенсійного фонду. А щодо українців, то тут мовиться про абсолютну ненависть очільника Кремля, як до нації.

Людей, яких зараз вбивають, – не випадково. Я думаю, ідея Путіна в тому, що війна закінчиться на кордоні 1991 року. Для нього це не страшно. Він нічого не втрачає, а набуває вбивство тих людей, яких хотів вбити. Він це робить із задоволенням,

– резюмував Тимур Олевський.

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