Огида зашкалює: Путін видав, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"

Владімір Путін виповз з бункера в онлайн, щоб видати низку брехливих заяв. Цього разу бункерний дід заявив, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами".

Низку маразматичних заяв поширили росЗМІ, повідомляє 24 канал. Путіну перед виступом забули видати таблетки. Тому цього разу бункерний дід продемонстрував, що вже викашляв свій мозок.

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Він заявив, що Росія бореться за свої "національні інтереси". Та ще й – мирними засобами.

До слова, станом на листопад 2022 року країна-терористка випустила по Україні вже понад 4700 ракет. Російські окупанти фактично стирають з лиця землі цілі населені пункти.

Окрім того, Путін вкотре розповів улюблену байку про Росія "нічого не починала". Водночас Азовського моря їй хочеться.

Хай там як, все, що світить Росії – чорні пакети. Станом на 7 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що знищити вдалося вже 92 740 окупантів. На концерті у Кобзона – аншлаг.

Перед виступом Путіна усім учасникам розмови детально розповіли, які питання не можна ставити, щоб не засмутити бункерного діда. Зокрема, про втрати Росії краще було взагалі не згадувати.