Володимир Путін продовжує видавати маразматичні заяви, сподіваючись, що ще хоч когось у світі цікавить його думка Очільник Кремля вкотре спекулює зерновою угодою.

Путін провів розмову з Сирілом Рамафосою – очільником ПАР. До слова, саме у цю країну очільник Кремля може приїхати на саміт БРІКС. Водночас там бачити очільника Кремля не дуже хочуть. Країна вже заявила, що "були б раді, якби він не приїхав". Скоро Путін зможе відвідати хіба свій бункер.

Зверніть увагу Ердоган має важелі, щоб дотиснути бункерного діда, – Братчук про продовження "зернової угоди"

Путін знову бідкається через зернову угоду

Під час розмови з Рамафосою Путін традиційно нив. Зокрема, про зернову угоду. Термін її дії вкотре завершиться вже 17 липня. Водночас Путін побідкався, що умови угоди – досі невиконані. За словами "бункерного діда", мовиться про усунення перешкод для експорту російського продовольства та добрив.

Ба більше, головна мета угоди, а саме постачання зерна країнам, що потребують, у тому числі на африканському континенті, так і не реалізована,

– видав Путін.

Ердоган говорив про продовження дії угоди

Тим часом турецький лідер Реджеп Ердоган ще 14 липня заявив, що Путін начебто погодився на продовження зернової угоди. Президент додав, що ця угода дозволить постачання зерна з українських портів Чорним морем до інших країн світу. Тоді Ердоган не розкрив, на яких умовах Путін погодився продовжити угоду.

Водночас у Кремлі оперативно почали спростовувати заяву турецького лідера. Для цього на арену російського цирку випустили прессекретаря Путіна Дмітрій Пєскова.