Після вбивства людей в Одесі: Путін погрожує "не дати спокою" українцям

Владімір Путін під час виступу у Сочі відреагував на "бавовну" в Бєлгородській області. Зокрема, він назвав українців воєнними злочинцями.

У той самий час він жодним словом не промовився про злочини, які вчиняють російські окупанти в Україні. Зокрема, удар по будинку в Одесі, внаслідок якого загинули мирні українці.

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Погрози диктатора

Владімір Путін на виступі під час церемонії закриття "Всесвітнього форуму молоді", що проходив у Сочі, прокоментував регулярні вибухи у Бєлгороді. Він назвав Збройні Сили України воєнними злочинцями за нібито "удари по мирних об'єктах та людях".

Окрім цього, російський диктатор почав погрожувати українським громадянам.

І ми не дамо спокою тим, хто це зробив,

– сказав Путін.

Російські злочини

Особливо цинічною виглядає ця заява на тлі регулярних ударів по будинках українських громадян. Зокрема, у ніч проти 3 березня російський дрон вдарив у дев'ятиповерхівку, що призвело до її обвалу. Загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро – діти.

Під завалами знайшли цілу родину – загинули військові Олег та Олена Кравець разом з трьома маленькими дітьми. Під руїнами були тіла семимісячної Лізи, десятирічного Сергійка та восьмирічної Злати.

Водночас такі ситуації, на жаль, повторюються неодноразово і в різних регіонах. Ворог не дотримується жодних правил війни та цинічно б'є по цивільним, намагаючись залякати українців.