Обурення Путіна зростатиме: існує ймовірність нового заколоту проти глави Кремля

Припустимо, "випадкова" смерть Євгенія Пригожина безпосереднє попередження від Владіміра Путіна генералам Росії, які, ймовірно, могли сприяти так званому "маршу справедливості" ватажка вагнерівців. Проте це також стосується усіх військових, якщо ті лишень спровокують новий заколот проти глави Кремля.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін обрав атмосферу залякувань, аби втриматися на "троні" і показати "хто в домі господар".

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Чи можливий новий бунт проти Путіна

Окупанти з кожним днем дедалі ближче до поразки у війні, яку ж самі й почали. Успішні операції ГУР у Криму та ураження аеродрому в Курську складаються в одне ціле та змушують росіян помітно нервувати. Обурення та здивування російського керівництва однозначно тільки зростатиме.

Не зрозуміло для чого ця війна почалась. Коли до війни було зрозумілим, що жодного вторгнення з боку України не буде, жодних проблем у Росії не було. Навіть Крим, Донбас та Луганськ залишалися під окупацією Росії. І жодного наміру силовим шляхом звільняти ці території в України не було. Тільки дипломатичним шляхом,

– зауважив Яковенко.

І ні з того ні з сього у Владіміра Путіна виник "геніальний" план вдертися повномасштабно в Україну.

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Зараз з'явилися реальні шанси на звільнення Криму і Донбасу. Насправді (зараз спостерігається – 24 Канал) погіршення військового та економічного становища Росії. Тому існує загроза того, що певні частини російських збройних сил спробують повторити дії Пригожина,

– мовив політолог.

Аби цьому запобігти, Владімір Путін обрав сталінську модель – страх та залякування, як механізм керування Росією. Для цього обрано показовий спосіб – страту Пригожина та Уткіна.

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