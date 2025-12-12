Він не зміг з двох спроб правильно вимовити прізвище президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова та його батька Гурбангули Бердимухамедова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Верстка".

Що відомо про зустріч Путіна з президентом Туркменістану?

Путін заявив, що "хотів би від щирого серця привітати з цією знаменною подією. Привітати всіх наших туркменістанських друзів і, звичайно, передусім президента Сердара Гурбангульовича Бердиму… муховедова. Національного лідера туркменського народу Гурбангули… мелігуловича Бердимуховедова".

Журналісти з’ясували, що Путін спочатку помилився у виголошенні прізвища Бердимухамедова, а з другої спроби не зміг вимовити по батькові його батька, і знову помилився у прізвищі.

Зазначимо, що у столиці Туркменістану Ашґабаді 12 грудня відбулися переговори між Путіним, лідером Туреччини Реджепом Ердоганом, главою Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

ЗМІ писали, що під час свого виступу Путін почав говорити у вимкнений мікрофон і так тривало близько 30 секунд. Пізніше йому додумались увімкнути мікрофон й він продовжив свої пропагандистські "казки".

Зустріч двох президентів відбулася в рамках міжнародного форуму "Світ та довіра: єдність цілей на користь стійкого майбутнього".

Це не перший випадок, коли Путін робить помилки в іменах лідерів інших країн під час особистих зустрічей. Наприклад, раніше він кілька разів не зміг правильно вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

