"Неофіційні структури": звідки Путін може отримувати інформацію про події на фронті

Деякі експерти припускають, що щодня Владімір Путін б'ється в істериці та робить догани через те, що російська армія не окупувала Донецьку та Луганську області. Та у це все не дуже віриться.

Таку думку у стрімі 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він зауважив, що судячи з того, що каже російський диктатор, ймовірно, його не вводять повністю у курс того, що відбувається.

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"Я про це чув теж від кількох людей, які, можна сказати, "наближені до наближених". Незрозуміло, кого брати правильну інформацію. Навряд чи в нього (Путіна – 24 Канал) є повна інформація", – зауважив Бурлаков.

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Інформація неофіційна

Журналіст-міжнародник припустив, що навряд чи бункерний дід має повноцінну інформацію з поля бою, адже він її отримує, ймовірно, зокрема, від так званих "воєнкорів". Усе тому, що по словах президента країни-агресорки можна впізнати те, що вони говорили. Це означає, що інформація подеколи передається.

На думку Олексія Бурлакова, лише одна – дві людини у світі знають, як це відбувається.

Утім по тому, що вдається аналізувати та дізнатися від людей, які знають російського диктатора, можна зрозуміти, що, можливо, щодня, а може через день чи раз на кілька днів Владімір Путін отримує інформацію "з полів" від тих людей чи каналів, яким довіряє.

І це – неофіційні структури. Це можуть бути ті самі "воєнкори",

– припустив журналіст-міжнародник.

Як у методичці

Зустрічі президента Росії із так званими російськими "воєнкорами" робляться не для того, аби бункерний дід почув інформацію. Їх проводять для того, аби показати, що Путін нібито "класний і розбирається в темі".

"Вони ("воєнкори" – 24 Канал) після того всі сказали, кожен з них сказав, що "він так розбирається в темі, ніби там був, він таки знає подробиці". І вони однаковими словами говорили про це", – зауважив Бурлаков.

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