Росія фінансувала катівні на Херсонщині, а ними керував Сальдо: ЗМІ розкрили моторошні факти
Джерело:"Важливі історії"
У деокупованому Херсоні виявили понад 20 катівень. Їх усі фінансували з бюджету Росії. Скільки точно українців катували нелюди, наразі невідомо.
Моторошні дані розкрив Уейн Джордаш – адвокат з Великої Британії. Він очолює групу Mobile Justice Team – юристи, які допомагають розслідувати злочини російських загарбників у Херсоні.
Зверніть увагу Про Запоріжжя та Херсон вже й не думають, – військовий розповів про скорочення цілей Росії
Катівнями керували російські військові та представники фсб. Окрім того, дотичним до управління був колаборант Володимир Сальдо.
Ми точно не знаємо, яка в нього була роль, але він брав участь в управлінні цією системою,
– наголосив Джордаш.
Окрім того, українців катували цивільні – колаборанти з Херсона та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Загалом за час російської окупації з Херсона зникли приблизно 400 людей. Серед них – загиблі у катівнях. Тіла людей звідти виносили у чорних пакетах. Встановити точну кількість загиблих наразі неможливо.
Людей били, катували струмом, занурювали голову у воду, не даючи дихати, змушували вчити огидні проросійські пісні та вірші.
На щастя, восени 2022 року українські захисники звільнили Херсон. Наразі загарбники продовжують завдати цинічні удари по місту.