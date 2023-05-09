Компанії, квартири в Херсоні й Одесі, паркомісця: ВАКС конфіскував майно зрадника Сальдо
Джерело:Центр протидії корупції
Статки так званого очільника окупаційної адміністрації Херсонщини були конфісковані Вищим антикорупційним судом. Власне, Володимир Сальдо тепер не зможе розпоряджатися майном та активами у низці компаній.
У вівторок, 9 травня, стало відомо, що суд заарештував майно колаборанта Сальдо. Серед конфіскованих активів – компанія ПАТ "Каштан", яка займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку та інших матеріалів, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".
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Які ще активи втратив Сальдо
Було конфісковано кілька об'єктів нерухомості зрадника. Зокрема, готель і триповерховий будинок у Херсоні, площею у 226 квадратних метрів, квартири в Херсоні та Одесі, квартири в Ялті, квартиру з двома паркомісцями в Ореанді. Вилучили у Сальдо й автомобіль Volvo XC90 та кілька земельних ділянок.
Ми також сподіваємось, що Сальдо не тільки втратить активи, а й відповість за державну зраду,
– написали в Центрі протидії корупції.
Однак суд відмовився накладати арешт на майно, зареєстроване на доньку Сальдо, зокрема, активи в:
- ТОВ "Бебко" — мережі автосалонів, яка є дилером автомобілів Volvo;
- ТОВ "Конка" – компанії, що спеціалізується на організації дозвілля.
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Більше про звинувачення
- В Офісі генпрокурора зазначали, що Сальдо добровільно став так званим "головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області".
- Окрім того, він причетний до організації псевдореферендуму щодо виходу Херсонської області зі складу України та "приєднання" її до ворожої держави. Проходив незаконний "електоральний захід" у вересні 2022 року.
- Разом з тим, ймовірно, Сальдо був ініціатором вивезення тварин з херсонського зоопарку до тимчасово окупованого Криму. Про це заявляв власник зоопарку "Тайган" Олег Зубков.