Компанії, квартири в Херсоні й Одесі, паркомісця: ВАКС конфіскував майно зрадника Сальдо

Статки так званого очільника окупаційної адміністрації Херсонщини були конфісковані Вищим антикорупційним судом. Власне, Володимир Сальдо тепер не зможе розпоряджатися майном та активами у низці компаній.

У вівторок, 9 травня, стало відомо, що суд заарештував майно колаборанта Сальдо. Серед конфіскованих активів – компанія ПАТ "Каштан", яка займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку та інших матеріалів, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

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Які ще активи втратив Сальдо

Було конфісковано кілька об'єктів нерухомості зрадника. Зокрема, готель і триповерховий будинок у Херсоні, площею у 226 квадратних метрів, квартири в Херсоні та Одесі, квартири в Ялті, квартиру з двома паркомісцями в Ореанді. Вилучили у Сальдо й автомобіль Volvo XC90 та кілька земельних ділянок.

Ми також сподіваємось, що Сальдо не тільки втратить активи, а й відповість за державну зраду,

– написали в Центрі протидії корупції.

Однак суд відмовився накладати арешт на майно, зареєстроване на доньку Сальдо, зокрема, активи в:

ТОВ "Бебко" — мережі автосалонів, яка є дилером автомобілів Volvo;

ТОВ "Конка" – компанії, що спеціалізується на організації дозвілля.

Вдалось конфіскувати майно колаборанта завдяки санкційному механізму, який розробили у ЦПК спільно з Автомайданом та іншими партнерами.

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