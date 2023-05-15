Збідненого урану в Тернополі немає, – в ОВА спростували фейк, який ворог поширює у мережі

Ввечері 13 травня Росія обстріляла складські приміщення у Тернополі. Після цього у мережі почали поширювати різноманітні фейки про причини обстрілу міста.

Зокрема, була інформація про те, що у Тернополі є склад з боєприпасами зі збідненим та збагаченим ураном. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу заявив, що це – фейк, передає 24 Канал.

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Що відомо про екологічну ситуацію у місті

Таку інформацію запускають ті люди, як працюють на Росію, аби створити паніку та дестабілізувати ситуацію,

– прокоментував фейки Труш.

Він наголосив, що ніяких боєприпасів під час ракетної небезпеки не підривали. Крім того, ні збагаченого, ні збідненого урану в Тернополі немає.

Також очільник ОВА заявив, що екологічна ситуація у місті стабільна, тому приводів для переживань немає.

"Під час пожежі в повітрі витав їдкий запах, адже горіла пластмаса та інші хімікати. Після гасіння екологи зробили відповідні заміри, які свідчили що небезпеки немає", – сказав Труш.

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