Збідненого урану в Тернополі немає, – в ОВА спростували фейк, який ворог поширює у мережі
Ввечері 13 травня Росія обстріляла складські приміщення у Тернополі. Після цього у мережі почали поширювати різноманітні фейки про причини обстрілу міста.
Зокрема, була інформація про те, що у Тернополі є склад з боєприпасами зі збідненим та збагаченим ураном. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу заявив, що це – фейк, передає 24 Канал.
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Що відомо про екологічну ситуацію у місті
Таку інформацію запускають ті люди, як працюють на Росію, аби створити паніку та дестабілізувати ситуацію,
– прокоментував фейки Труш.
Він наголосив, що ніяких боєприпасів під час ракетної небезпеки не підривали. Крім того, ні збагаченого, ні збідненого урану в Тернополі немає.
Також очільник ОВА заявив, що екологічна ситуація у місті стабільна, тому приводів для переживань немає.
"Під час пожежі в повітрі витав їдкий запах, адже горіла пластмаса та інші хімікати. Після гасіння екологи зробили відповідні заміри, які свідчили що небезпеки немає", – сказав Труш.
Окупанти вдарили по Тернополю: коротко
- Ввечері 13 травня Росія атакувала Тернопільську область якраз під час того, коли у Ліверпулі проходив фінал Євробачення. На ньому виступав український гурт з Тернополя TVORCHI.
- Окупанти влучили у складські приміщення. В одному були полімери, а в іншому – побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів. Двох постраждалих направили до лікарні.
- Вже о 05:00 ворог завдав чотири удари по Тернополю. Спалахнули пожежі. Згодом міський голова розповів, що росіяни знищили 2 дачні будинки та ще 12 пошкодили.
- Також ворог пошкодив офісно-складське приміщення та 9 автомобілів. Окрім того, виявили вирву у полі діаметром 10 метрів. Один об'єкт – очисні споруди водоканалу. Від вибуху повилітали шибки, втім, він продовжує працювати. На щастя, минулося без жертв.
- Загалом на Тернопільщині зафіксували шість прильотів. За словами Надала, це найбільша кількість за один раз по регіону. Ракетний удар завдав суттєвих збитків цивільній інфраструктурі.
- Ліквідувати пожежу двох складських приміщень на загальну площу 400 квадратних метрів рятувальникам вдалося лише ввечері неділі. До гасіння навіть довелося залучити робота.